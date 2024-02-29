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16:22, 29 февраля 2024Ценности

Внешний вид блогерши в необычных штанах привлек внимание пользователей сети

Кадр: @sydneysilverman_

Блогерша Сидни Сильверман показала необычный образ и привлекла внимание пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 70 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом sydneysilverman_ рассказала, что собрала наряд для работы, и продемонстрировала свой внешний вид. На размещенных кадрах юзерша предстала в синем вязаном свитере, широких джинсах и серо-белых кроссовках. Помимо этого, девушка собрала волосы в высокий пучок, дополнив образ массивными серьгами.

При этом Сильверман уточнила важную деталь. «Но это не настоящие джинсы. Это обычные спортивные штаны из соответствующего материала для такого изделия», — заявила она.

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Затем блогерша приподняла свитер и показала широкую резинку на штанах. «Они выглядят качественно, так что я буду носить их в офис», — заключила она.

Подписчики оценили предмет гардероба юзерши в комментариях под постом. «После родов мне просто необходима такая вещь», «У меня есть такие же, и они буквально изменили мою жизнь», — высказались они.

Ранее в феврале девушка купила босоножки в секонд-хенде и удивилась ценной находке. Блогерша Эбби с никнеймом abbyrizzotti1 рассказала, что собиралась в поездку, в связи с чем посетила местный комиссионный магазин.

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      Екатерина Ештокина
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