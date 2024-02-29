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18:12, 29 февраля 2024Экономика

Введение в России дифференцированного налогообложения назвали необходимостью

Сенатор Шендерюк-Жидков: введение в РФ дифференцированной шкалы налогов назрело
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Введение дифференцированного налогообложения доходов необходимо в России в связи с социальной ролью государства, считает замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков, мнение которого приводит РИА Новости.

«Плоская ставка как НДФЛ, так и налога на прибыль была вынужденной нормой, направленной на вывод бизнеса и доходов граждан из тени. Однако эта задача уже давно решена», — сказал Шендерюк-Жидков. Он напомнил, что в России сейчас одна из самых низких в мире ставок налога на доходы физических лиц,

Президент страны Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил настроить дифференцированную систему налогообложения, устранив лазейки для ухода от налогов или их занижения. Согласно его инициативе, помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

По словам сенатора, в результате таких изменений дополнительный источник доходов появится прежде всего у региональных бюджетов.

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      Дмитрий Воронин
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