Задержание пьяного водителя со стрельбой в российском регионе попало на видео

МВД Красноярска показало видео задержания пьяного водителя со стрельбой

В Партизанском районе Красноярского края полицейские задержали пьяного водителя, применив табельное оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении МВД России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как служебная машина с мигалками преследует автомобиль Lada. Сотрудник ГИБДД просит водителя остановиться, однако тот продолжает движение. В какой-то момент силовики обгоняют нарушителя и перекрывают ему дорогу, и злоумышленник едет в сторону вышедшего из авто полицейского. Тогда сотрудник правоохранительных органов делает предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, а затем по кузову Lada. Через несколько метров машина глохнет.

Находящегося за рулем мужчину задержали и доставили в отдел. Позже оказалось, что он был пьян и не имел права на управление транспортным средством. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали юношу, устроившего стрельбу рядом с Российским колледжем традиционной культуры, и изъяли у него ракетницу.