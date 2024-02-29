Задержанный в ЛНР шпион СБУ призывал к убийству российских силовиков

Задержанный в ЛНР украинский шпион призывал убивать российских силовиков

Задержанный в Луганской народной республике (ЛНР) украинский шпион призывал к убийствам российских силовиков через мессенджеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативную съемку управления ФСБ по региону.

По данным агентства, с мая 2022 года по февраль 2023-го мужчина собирал и передавал сведения о передвижениях и дислокации Вооруженных сил России для последующего нанесения ракетного удара, а также призывал к физической расправе над сотрудниками правоохранительных органов РФ в Telegram-каналах. Он также положительно комментировал видеоролики с издевательствами над российскими военными.