Замуровавшего жилье женщины внутри ТЦ российского депутата исключили из партии

В Дагестане депутата Омарова, замуровавшего женщину в ТЦ, исключили из партии

Депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова решили исключить из партии после того, как он замуровал квартиру местной жительницы внутри торгового центра. Об этом сообщил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, его цитирует ТАСС.

«Гражданину Омарову было дано разрешение на перепланировку существующего здания по улице Пушкина. Впоследствии им было допущено нарушение градостроительного законодательства. На сегодняшний день в ситуации разбираются правоохранительные органы», — прояснил ситуацию глава российского города.

Он добавил, что администрация Дербента решила обратиться в городской суд с требованием обязать Омарова устранить допущенные им нарушения.

О том, что депутат обнес стенами ТЦ жилье женщины, которая отказалась продать ему свою жилплощадь для постройки на этом месте коммерческой недвижимост, стало известно в конце февраля. Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя ситуацию, пообещал разобраться в случившемся и назвал действия депутата «полным беспределом».