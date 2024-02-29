Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:42, 29 февраля 2024Россия

Замуровавшего жилье женщины внутри ТЦ российского депутата исключили из партии

В Дагестане депутата Омарова, замуровавшего женщину в ТЦ, исключили из партии

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова решили исключить из партии после того, как он замуровал квартиру местной жительницы внутри торгового центра. Об этом сообщил мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, его цитирует ТАСС.

«Гражданину Омарову было дано разрешение на перепланировку существующего здания по улице Пушкина. Впоследствии им было допущено нарушение градостроительного законодательства. На сегодняшний день в ситуации разбираются правоохранительные органы», — прояснил ситуацию глава российского города.

Он добавил, что администрация Дербента решила обратиться в городской суд с требованием обязать Омарова устранить допущенные им нарушения.

О том, что депутат обнес стенами ТЦ жилье женщины, которая отказалась продать ему свою жилплощадь для постройки на этом месте коммерческой недвижимост, стало известно в конце февраля. Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя ситуацию, пообещал разобраться в случившемся и назвал действия депутата «полным беспределом».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии придумали сценарий нападения России на НАТО. В этот раз войне добавили биологического и ядерного оружия

      Трамп примет в своей резиденции премьера Венгрии

      Украинский военнопленный обвинил Зеленского в занижении потерь

      Во Франции захотели объявить импичмент президенту из-за слов о России

      В России предложили наказывать навязчивых коллекторов

      Россиянин избил жену молотком из-за недосмотра за восьмимесячным ребенком

      Девушке с тяжелым половым расстройством дали совет перед первым сексом

      Минобороны заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ под Авдеевкой

      Сторонник террористов планировал устроить диверсии в России и попался

      На Украине назвали сумму ежемесячно необходимой помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше