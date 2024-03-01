Mash: Бари Алибасова выписали из больницы после требований жены

Продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы после настойчивых требований его жены Елены Калининой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подчеркивается, что врачи продолжают опасаться за состояние шоумена. По данным канала, медики предупредили супругу продюсера о том, что его состояние может резко ухудшиться, и тогда он уже не сможет вернуться к работе.

Mash уточняет, что медиаменеджер до сих пор не понимает, где он находится, почти не говорит и с трудом ходит. Отмечается, что Алибасову предстоит пройти долгую реабилитацию после госпитализации.

Ранее сын Бари Алибасова прокомментировал слухи о частичной парализации отца после перенесенного инсульта.

25 февраля стало известно, что продюсера поместили в реанимацию одной из клиник Москвы с приступом высокого давления и возможным инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.