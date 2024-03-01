Выдачу ипотеки в России ограничат

ЦБ хочет ввести четыре лимита на выдачу ипотеки, но задействует лишь два

Российский Центробанк планирует ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотеки. Об этом объявил заместитель директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Евгений Румянцев на встрече с участниками Ассоциации банков России (АБР). Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Такие полномочия у регулятора появятся с июля. Однако, по словам Румянцева, если бы лимиты задействовали сегодня, то их было бы не больше двух. Первое ограничение коснулось бы кредитов на готовое жилье, а второе — на новый фонд. Оставшиеся лимиты — по ссудам на частное строительство (ИЖС) и потребительским кредитам под залог жилья — остались бы в качестве запасных. Риски в этих сегментах рынка нерегулярны и не угрожают финансовой стабильности, пояснил представитель Центробанка. Мера, как ожидается, поможет сдерживать перегретый рынок ипотечного кредитования.

Помимо этого, обсуждается введение отдельного лимита для микрофинансовых организаций (МФО). Как отмечается, это необходимо для того, чтобы исключить ситуации, когда банк выдает кредит, а затем «перевешивает» его на баланс МФО.

Ограничения на выдачу жилищных ссуд будут устанавливаться на основе показателя долговой нагрузки, первоначального взноса и параметра LTV (сумма кредита к стоимости обеспечения). Срок ипотеки при этом учитываться не будет. Под лимиты, как сообщается, не подпадут военная ипотека, кредиты на рефинансирование задолженности. Не коснутся ограничения и ипотечников из новых регионов страны.

Ранее эксперты спрогнозировали будущее ипотеки. Ужесточение льготных кредитов, по их оценкам, может привести к банкротству части россиян. Для оплаты первоначального взноса им придется оформлять потребительские кредиты, что увеличит объемы реструктуризации займов.