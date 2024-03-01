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18:41, 1 марта 2024Среда обитания

Выдачу ипотеки в России ограничат

ЦБ хочет ввести четыре лимита на выдачу ипотеки, но задействует лишь два
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российский Центробанк планирует ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотеки. Об этом объявил заместитель директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Евгений Румянцев на встрече с участниками Ассоциации банков России (АБР). Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Такие полномочия у регулятора появятся с июля. Однако, по словам Румянцева, если бы лимиты задействовали сегодня, то их было бы не больше двух. Первое ограничение коснулось бы кредитов на готовое жилье, а второе — на новый фонд. Оставшиеся лимиты — по ссудам на частное строительство (ИЖС) и потребительским кредитам под залог жилья — остались бы в качестве запасных. Риски в этих сегментах рынка нерегулярны и не угрожают финансовой стабильности, пояснил представитель Центробанка. Мера, как ожидается, поможет сдерживать перегретый рынок ипотечного кредитования.

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Помимо этого, обсуждается введение отдельного лимита для микрофинансовых организаций (МФО). Как отмечается, это необходимо для того, чтобы исключить ситуации, когда банк выдает кредит, а затем «перевешивает» его на баланс МФО.

Ограничения на выдачу жилищных ссуд будут устанавливаться на основе показателя долговой нагрузки, первоначального взноса и параметра LTV (сумма кредита к стоимости обеспечения). Срок ипотеки при этом учитываться не будет. Под лимиты, как сообщается, не подпадут военная ипотека, кредиты на рефинансирование задолженности. Не коснутся ограничения и ипотечников из новых регионов страны.

Ранее эксперты спрогнозировали будущее ипотеки. Ужесточение льготных кредитов, по их оценкам, может привести к банкротству части россиян. Для оплаты первоначального взноса им придется оформлять потребительские кредиты, что увеличит объемы реструктуризации займов.

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      Виктория Клабукова
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