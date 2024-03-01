Chery назвала цены на новинки

Юбилейная версия Chery Tiggo 4 Pro в России будет стоить от 2,42 млн рублей

Китайский производитель Chery раскрыл стоимость юбилейной версии Tiggo 4 Pro 18 years edition. Цену на новинку китайский производитель назвал на официальном сайте.

Кроссовер обновили в честь 18-летия присутствия компании в России. Он поступит в продажу в трех комплектациях: Family, Style и Ultimate. Базовая версия обойдется в 2,42 миллиона рублей. Она оснащена диодной оптикой, панорамным люком, камерой заднего вида и круиз-контролем.

Топовая версия машины будет стоить 2,64 миллиона — она отличается возможностью дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, доступом в салон без ключа, задними датчиками парковки, системой кругового обзора, полным «зимним» пакетом, двузонным климат-контролем, датчиком дождя и беспроводной зарядкой. Кроме того, обладателям версии Ultimate доступны адаптивный круиз-контроль, система автономного экстренного торможения, функция мониторинга слепых зон и предупреждения о смене полосы.

Все переднеприводные автомобили будут оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил или турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил. Изменениям подвергся салон машины — его оформили в черном цвете с белыми вставками. Также в кроссовере установлены сдвоенные экраны цифровой приборной панели и системы мультимедиа диагональю в 10,25 дюйма.

Автомобили Chery Tiggo 7 называют возможным прототипом для нового бренда «АвтоВАЗа» под названием XCITE. Сотни автомобилей, похожих на модели китайского бренда, без передних решеток и логотипов обнаружили на бывшем заводе Nissan на окраине Санкт-Петербурга, где собирались перезапустить производство.

