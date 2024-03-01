Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:42, 1 марта 2024Экономика

Chery назвала цены на новинки

Юбилейная версия Chery Tiggo 4 Pro в России будет стоить от 2,42 млн рублей

Фото: «Чери Автомобили Рус»

Китайский производитель Chery раскрыл стоимость юбилейной версии Tiggo 4 Pro 18 years edition. Цену на новинку китайский производитель назвал на официальном сайте.

Кроссовер обновили в честь 18-летия присутствия компании в России. Он поступит в продажу в трех комплектациях: Family, Style и Ultimate. Базовая версия обойдется в 2,42 миллиона рублей. Она оснащена диодной оптикой, панорамным люком, камерой заднего вида и круиз-контролем.

Топовая версия машины будет стоить 2,64 миллиона — она отличается возможностью дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, доступом в салон без ключа, задними датчиками парковки, системой кругового обзора, полным «зимним» пакетом, двузонным климат-контролем, датчиком дождя и беспроводной зарядкой. Кроме того, обладателям версии Ultimate доступны адаптивный круиз-контроль, система автономного экстренного торможения, функция мониторинга слепых зон и предупреждения о смене полосы.

Все переднеприводные автомобили будут оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил или турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил. Изменениям подвергся салон машины — его оформили в черном цвете с белыми вставками. Также в кроссовере установлены сдвоенные экраны цифровой приборной панели и системы мультимедиа диагональю в 10,25 дюйма.

Автомобили Chery Tiggo 7 называют возможным прототипом для нового бренда «АвтоВАЗа» под названием XCITE. Сотни автомобилей, похожих на модели китайского бренда, без передних решеток и логотипов обнаружили на бывшем заводе Nissan на окраине Санкт-Петербурга, где собирались перезапустить производство.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище

      ВСУ перебросили в Работино новые подразделения для удержания позиций

      Названо условие для возвращения Хаматовой в Россию

      В российском городе владельцы квартиры захватили этаж в доме

      В России запустили «Ярс»

      Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области

      Россиянка побывала на Бали и описала его фразой «тут все бесконечно хотят секса»

      Эрдоган назвал причину провала попыток Турции примирить Россию и Украину

      ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР

      Певица Zivert появилась на публике после новостей о болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше