Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар

Католические епископы России: благословление однополых пар недопустимо

Согласно католическому вероучению о семье и браке, благословление однополых пар считается недопустимым, заявили католические епископы России итогам пленарного собрания. Сообщение об этом опубликовано на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

«Только мужчина и женщина, соединенные в браке, образуют вместе со своими детьми семью. (…). Во избежание соблазна и путаницы ККЕР обращает внимание на то, что благословения любого вида пар, упорствующих в неурегулированных с точки зрения христианской морали отношениях (сожительствующие, второбрачные, однополые), являются недопустимыми», — говорится в сообщении.

Епископы напомнили, что такое правило действует, несмотря на декларацию «Fiducia supplicans», принятую в декабре 2023 года. Документ впервые в истории Католической церкви предложил формы благословления однополых союзов. По доктрине веры дикастерия Ватикана разрешила католическим священникам благословлять однополые союзы, «нуждающихся в помощи представителей сексуальных меньшинств», не претендующих на легитимизацию собственного статуса, а также не состоящих в браке прихожан. Инициативную группу по составлению новой религиозной нормы консультировал папа римский Франциск.

В РПЦ, оценивая решение Ватикана благословлять гей-пары, назвали это отходом от нравственного учения.