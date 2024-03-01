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12:18, 1 марта 2024Ценности

Кристина Асмус показала архивное фото топлес

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала архивное фото топлес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя звезда фильма «Текст» предстала на размещенном снимке, сидя за столом, где лежали яблоки, смородина и лепестки роз. При этом артистка позировала с обнаженной грудью, которую прикрыла распущенными волосами, уложенными волнами.

Кроме того, знаменитость надела серьги-подвески с прозрачными белыми камнями, а по ее шее и туловищу стекала красная краска. Известно, что данная съемка была посвящена спектаклю «Леди Макбет Мценского уезда», где Асмус исполняет главную роль.

В феврале Кристина Асмус спровоцировала слухи о воссоединении с экс-супругом и отцом ее дочери, комиком Гариком Харламовым. Она опубликовала совместную фотографию с бывшим мужем в честь его дня рождения и назвала своей семьей.

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      Карина Черных
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