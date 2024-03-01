Кудрявцева рассказала о самочувствии после операции

Кудрявцева рассказала, что принимает обезболивающие после операции на ногу

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что принимает обезболивающие после операции на ногу. О самочувствии она высказалась в своем Telegram.

«Сегодня доктор случайно поднял мою ногу под каким-то другим углом. Как же я орала! Искры из сглаз посыпались», — написала телеведущая. По ее словам, после операции прошла неделя. «Пока еще на обезболивающих», — добавила она.

О проведении операции из-за серьезной травмы ноги Кудрявцева сообщила 18 февраля. Она отметила, что восстановление может занять около полугода.

Травму знаменитость получила на репетиции во время прыжка. «Обычный такой прыжок — руки вверх, ноги в сторону. Никаких трюков, танцев не было. Вдруг услышала дикий хруст в колене и с дикой болью просто упала на сцену», — сказала она. У телеведущей диагностировали тяжелый разрыв крестообразной связки и перелом мыщелка тазобедренного сустава.