Медведев стихами о вдовах немцев отреагировал на обсуждение в ФРГ атаки на Крым

Медведев процитировал стих Симонова в ответ на обсуждение немцами атаки на Крым

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев процитировал стихи Константина Симонова в ответ на обсуждение немецкими офицерами атаки на Крым. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

О том, что немецкие военные обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту, заявляла главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она сообщила, что у нее есть подтверждающая этот факт аудиозапись.

Медведев сообщил, что «извечные противники России» немцы вновь стали ее врагами, и еще недавно было невозможно представить себе, что военные ФРГ будут обсуждать атаку на Крым. В своей записи зампред Совбеза добавил, что не знает, как реагировать дипломатическими способами на подобные новости, после чего разместил стихотворение Симонова, где среди прочего говорилось о превращении немецких женщин во вдов.

Так хотел он, его вина, —

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать опубликованный в блоге Медведева отрывок стихотворения Константина Симонова

Дмитрий Медведев часто публикует в своем Telegram-канале жесткие заявления по поводу политической обстановки в мире. Так, однажды он четыре раза оскорбил Зеленского в посте из шести предложений, американские власти он называл «полными импотентами», а крушение военно-транспортного самолета Ил-76 — результатом «войны свиней у корыта» в Киеве.

Кроме того, политик неоднократно высказывался о возможности применения ядерного оружия и сообщал об опасности существования «любой Украины» для ее жителей и необходимости смещения киевского режима.