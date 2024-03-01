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14:10, 1 марта 2024Россия

Минобороны России сообщило о потере ВСУ тысяч солдат в зоне СВО за неделю

Минобороны России сообщило о потере ВСУ в зоне СВО 7370 человек за неделю
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

За неделю с 24 февраля по 1 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 7370 человек. Это следует из данных, озвученных официальным представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым в рамках брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

По данным ведомства, наибольшие потери — более 2835 человек, семь танков, 16 бронемашин, 49 автомобилей и 24 артиллерийских орудия — Украина понесла на донецком направлении. На авдеевском направлении, где подразделениями группировки войск Центр взяты под контроль три населенных пункта, российские войска уничтожили или ранили свыше 2600 бойцов ВСУ, а также успешно поразили 23 танка, включая американский Abrams, 45 боевых бронемашин, 83 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

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      Константин Лысяков
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