Среда обитания
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11:36, 1 марта 2024Среда обитания

Московский снег превратился в рогалики

В московском парке Коломенское появились снежные рулоны

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Снег в московском парке Коломенское превратился в рогалики. О необычном явлении в столице сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Речь идет о метеорологическом явлении под названием снежные рулоны или снежные валы. При нем под действием силы ветра и гравитации образуются комья снега, похожие на свернутые ковры. Диаметр рулонов может достигать до 70 сантиметров.

Явление встречается редко, так как для образования таких рогаликов требуются особенные условия. Снег должен покрывать поверхность, но не быть слишком липким. Необходимо, чтобы осадки были влажными, но не рыхлыми и пушистыми, а температура воздуха — немного выше точки замерзания воды. Также требуется ветер такой мощности, чтобы переместить рулоны и при этом их не разрушить.

Ранее власти Архангельска пообещали убрать 84 рекордных снеговика из-за потепления. Фигуры начали таять и потеряли привлекательный вид практически сразу после окончания акции.

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      Александра Качан
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