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15:11, 1 марта 2024Среда обитания

Подсчитана разница в ценах на готовое и новое жилье в Москве

Готовая однокомнатная квартира в Москве обойдется на ₽4,7 млн дешевле новой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Готовая однокомнатная квартира в Москве площадью 35 квадратных метров обойдется дешевле самого выгодного лота в новостройке того же размера на 4,7 миллиона рублей. Разницу в ценах на малогабаритное первичное и вторичное жилье подсчитали в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

При расчетах компания использовала среднюю минимальную стоимость однокомнатных квартир. Показатель на первичном рынке приближается к 13 миллионам рублей, а на вторичном — равен 8,26 миллиона. Самый же дешевый подобный вариант в столичной новостройке стоит 7,99 миллиона рублей. Лот экспонируется на севере Москвы. Аналогичный вариант в старом фонде столицы будет стоить 5,5 миллиона. Такая квартира располагается в Троицком административном округе.

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Гендиректор агентства объясняет ситуацию более привлекательными условиями выдачи ипотеки на новострой. Первичная сделка представляется для покупателя более выгодной на фоне 18-процентных ставок на кредиты для готового жилья. Однако благодаря инфляции, по мнению эксперта, ценник на новое жилье через 3-4 года уже не покажется высоким.

Между тем однокомнатные квартиры все чаще становятся объектом интереса богатых москвичей. Покупатели премиальных новостроек с недавних пор предпочитают приобретать малогабаритные форматы. В начале года на студии и «однушки» пришлось 37 процентов от общего объема продаж в сегменте.

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      Виктория Клабукова
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