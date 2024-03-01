Музыкальный критик сравнил Пугачеву с Челентано

Музыкальный критик Бабичев заявил, что с Пугачевой «прощаться не стоит»

Музыкальный критик Евгений Бабичев сравнил эстрадную певицу Аллу Пугачеву и итальянского исполнителя Адриано Челентано после выхода нового альбома артистки. Его цитирует NEWS.ru.

Бабичев указал на то, что музыкант, будучи в серьезном возрасте, в 2012 году дал два больших шоу в прямом эфире, после чего сразу выпустил большой концертный альбом с «причесанными» версиями песен с выступления. «Тогда все говорили, что история подошла к концу. Вот он ярко, громко хлопнул дверью, но после этого в творческой жизни Челентано было много интересного — альбом с певицей Мины Маццани, а в 2019 году каждую пятницу он выходил в прямом эфире со своим шоу», — сказал критик.

Он также отметил, что с Пугачевой «прощаться не стоит». «Это просто напоминание о себе», — добавил он.

Ранее были раскрыты детали нового альбома Аллы Пугачевой под названием «P.S.», который она выпустила 1 марта. Пластинка состоит из 20 аудиозаписей с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году.