Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:13, 1 марта 2024Культура

Музыкальный критик сравнил Пугачеву с Челентано

Музыкальный критик Бабичев заявил, что с Пугачевой «прощаться не стоит»
Адриано Челентано

Адриано Челентано. Фото: Luca Bruno / AP

Музыкальный критик Евгений Бабичев сравнил эстрадную певицу Аллу Пугачеву и итальянского исполнителя Адриано Челентано после выхода нового альбома артистки. Его цитирует NEWS.ru.

Бабичев указал на то, что музыкант, будучи в серьезном возрасте, в 2012 году дал два больших шоу в прямом эфире, после чего сразу выпустил большой концертный альбом с «причесанными» версиями песен с выступления. «Тогда все говорили, что история подошла к концу. Вот он ярко, громко хлопнул дверью, но после этого в творческой жизни Челентано было много интересного — альбом с певицей Мины Маццани, а в 2019 году каждую пятницу он выходил в прямом эфире со своим шоу», — сказал критик.

Он также отметил, что с Пугачевой «прощаться не стоит». «Это просто напоминание о себе», — добавил он.

Ранее были раскрыты детали нового альбома Аллы Пугачевой под названием «P.S.», который она выпустила 1 марта. Пластинка состоит из 20 аудиозаписей с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Алексея Навального похоронили в Москве. Власти предупредили о недопустимости «любых несанкционированных сборищ»

      Уничтоживший Abrams российский боец рассказал об ударе по второму танку США

      Россиянина осудили за нацистские призывы в интернете

      В ДНР прокомментировали разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту

      В ЦБ опровергли начало новой расчистки банковского сектора России

      Американский модуль Nova-C на Луне завершил работу

      Пилот пассажирского самолета подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя

      Еще одна страна ввела санкции против российских алмазов

      Снятый с рейса боец СВО не дождался извинений и захотел засудить «Победу»

      Стали известны подробности стрельбы в центре Краснодара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше