Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:38, 1 марта 2024Интернет и СМИ

На сайте Блиновской появилось сообщение о запуске марафона о налогах

Адвокат блогерши Блиновской сообщил о взломе ее сайта по продаже марафонов
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Злоумышленники взломали сайт по продаже марафонов популярной блогерши Елены Блиновской, находящейся в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На официальном сайте блогерши появилось сообщение о запуске нового марафона. «Елена Блиновская раскроет всю правду о своем задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим. Она поделится своими мыслями, опытом и работой над своими ошибками», — говорится в анонсе.

Адвокат Блиновской заявил, что ее сайт был взломан. Также представитель блогерши сообщил, что планирует подать заявление в полицию.

В феврале Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО. Во время оглашения приговора блогерша расплакалась и попросила отпустить ее к детям.

Блиновскую, ранее находившуюся под домашним арестом, поместили в СИЗО в январе. Ее меру пресечения изменили, так как блогерша нарушила условия домашнего ареста.

Блогерша была задержана в апреле 2023 года. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, а также в отмывании денег.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили, что немецкие военные тайно обсуждали бомбардировки Крымского моста. О чем еще они говорили?

      Путин опроверг данные о планах России разместить ядерное оружие в космосе

      В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

      Ударившую годовалую дочь головой о диван россиянку арестовали

      Стали известны гаранты безопасности Украины в мирном договоре 2022 года

      Россия захотела запустить безвизовые турпоездки с Индией

      В Кремле связали слова главы Пентагона со справедливостью СВО

      Губернатор сообщил об обстреле российского региона со стороны Украины

      Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

      Опасения ЕС из-за конфискации замороженных активов России объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше