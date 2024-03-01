На сайте Блиновской появилось сообщение о запуске марафона о налогах

Адвокат блогерши Блиновской сообщил о взломе ее сайта по продаже марафонов

Злоумышленники взломали сайт по продаже марафонов популярной блогерши Елены Блиновской, находящейся в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На официальном сайте блогерши появилось сообщение о запуске нового марафона. «Елена Блиновская раскроет всю правду о своем задержании, о неуплаченных налогах и о том, кто стоит за всем этим. Она поделится своими мыслями, опытом и работой над своими ошибками», — говорится в анонсе.

Адвокат Блиновской заявил, что ее сайт был взломан. Также представитель блогерши сообщил, что планирует подать заявление в полицию.

В феврале Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО. Во время оглашения приговора блогерша расплакалась и попросила отпустить ее к детям.

Блиновскую, ранее находившуюся под домашним арестом, поместили в СИЗО в январе. Ее меру пресечения изменили, так как блогерша нарушила условия домашнего ареста.

Блогерша была задержана в апреле 2023 года. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, а также в отмывании денег.