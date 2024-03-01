Народный артист Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии

Народный артист Юрий Назаров сообщил, что получает пенсию в 60 тысяч рублей

Народный артист России, 86-летний актер Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит aif.ru.

Назаров рассказал, что ежемесячно получает от государства 60 тысяч рублей. «У меня основная часть пенсии — 30 тысяч, и еще 30 мне Собянин доплачивает. Пенсия очень хорошая, грех жаловаться», — сообщил артист.

Актер отметил, что недавно ему перестало хватать указанной суммы. По состоянию здоровья Назарову и его жене потребовалась помощница по дому, которая берет за свои услуги 40 тысяч рублей в месяц. «Поэтому я в кои-то веки обратился за помощью к детям, чего никогда в жизни не делал — наоборот, это я до последнего времени детям и внукам помогал, всю жизнь алименты платил», — заключил артист.

Ранее размер своей пенсии раскрыл актер Александр Домогаров.