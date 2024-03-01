Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 1 марта 2024Наука и техника

Обнаружена связь воды с зарождением планет

Nature Astronomy: водяной пар обнаружен в месте формирования планет

Фото: Unsplash

Исследователи обнаружили водяной пар в диске вокруг молодой звезды, в том месте, где могут зарождаться планеты. О связи воды с возникновением небесных тел сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Наблюдения внутренней области протопланетного диска солнцеподобной звезды HL Tauri были проведены с помощью комплекса радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама. Эта система находится на расстоянии 450 световых лет от Земли в направлении созвездия Телец. Оказалось, что диск содержит в три раза больше воды, чем во всем Мировом океане Земли.

Значительное количество воды было обнаружено в регионе, где потенциально могла формироваться планета, образуя разрыв в диске. Считается, что подобные разрывы образуются в богатых газом и пылью дисках в результате вращения молодых планетоподобных тел по мере накопления материала. Это говорит о том, что водяной пар может повлиять на химический состав планет, формирующихся в этих регионах.

Астрономы полагают, что там, где достаточно холодно, чтобы вода могла замерзнуть на частицах пыли, накопление материала происходит более эффективно, что является идеальными условиями для формирования планет.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Москалькова заявила о готовности отдать Украине тела погибших при крушении Ил-76. Киев отрицает убийство своих же бойцов

      Канье Уэст с женой необычным способом показали непристойный жест публике

      Россиянин расправился со знакомым с помощью гвоздодера и попал в СИЗО

      Литва запретила высадку и посадку пассажиров калининградских поездов

      Россиянин регулярно избивал сына за его поведение и попал под следствие

      Раскрыты самые популярные эротические фетиши

      Минобороны заявило о перехвате дронов в Нижегородской и Белгородской областях

      В Бельгии обеспокоились из-за требования посла Украины к ЕС

      Названы вакансии с самой большой зарплатой в России

      Экономист назвал последствия решения отвязать цены в России от мировых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше