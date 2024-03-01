Обнаружена связь воды с зарождением планет

Nature Astronomy: водяной пар обнаружен в месте формирования планет

Исследователи обнаружили водяной пар в диске вокруг молодой звезды, в том месте, где могут зарождаться планеты. О связи воды с возникновением небесных тел сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Наблюдения внутренней области протопланетного диска солнцеподобной звезды HL Tauri были проведены с помощью комплекса радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама. Эта система находится на расстоянии 450 световых лет от Земли в направлении созвездия Телец. Оказалось, что диск содержит в три раза больше воды, чем во всем Мировом океане Земли.

Значительное количество воды было обнаружено в регионе, где потенциально могла формироваться планета, образуя разрыв в диске. Считается, что подобные разрывы образуются в богатых газом и пылью дисках в результате вращения молодых планетоподобных тел по мере накопления материала. Это говорит о том, что водяной пар может повлиять на химический состав планет, формирующихся в этих регионах.

Астрономы полагают, что там, где достаточно холодно, чтобы вода могла замерзнуть на частицах пыли, накопление материала происходит более эффективно, что является идеальными условиями для формирования планет.