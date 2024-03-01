В США заявили о праве Украины самостоятельно планировать операции

Представитель Пентагона: Киев самостоятельно планирует операции

Представитель Пентагона прокомментировал «утечку» разговора офицеров Вооруженных сил Германии о планировании в интересах Украины операций против России. Его слова приводит ТАСС.

Журналист попросил представителя Минобороны США уточнить, как содержание беседы офицеров Германии соотносится с заявлениями стран Запада о том, что не они, а Киев самостоятельно планирует операции. В ответ в Пентагоне напомнили, что Вашингтон не признал воссоединение Крыма с Россией, произошедшее 2014 году.

«Во-первых, США (...) считают Крым частью Украины. Во-вторых, Украина определяет, как она проводит операции», — отметил чиновник.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale. Министерство обороны Германии также отказалось давать комментарий по поводу разговора военных, отметив, что не комментирует публикации в СМИ.