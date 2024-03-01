Пассажирка самолета внезапно заболела во время полета и не выжила

Пассажирка рейса American Airlines заболела во время полета в США и не выжила

Пассажирка самолета авиакомпании American Airlines внезапно заболела во время полета и не смогла выжить. Об этом сообщает Caribbean National Weekly.

Уточняется, что рейс следовал из Доминиканской Республики в США 29 февраля. Полет начался спокойно, однако вскоре 41-летняя женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Летный экипаж попытался оказать ей необходимую медицинскую помощь, но вскоре капитан воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку.

Лайнер приземлился на острове Провиденсьялес, где пассажирку доставили в больницу. Там врачи констатировали, что она не дышит. Причина случившегося не сообщается.

В феврале сразу пяти пассажирам стало плохо на борту самолета российской авиакомпании S7 Airlines. Непредвиденная ситуация произошла в лайнере, следовавшем из Москвы в Якутск.