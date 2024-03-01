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17:49, 1 марта 2024Россия

Полковник высказался о защите Крымского моста

Полковник Кошкин заявил о высокой степени безопасности Крымского моста
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крымский мост находится в полной безопасности, ее обеспечивают по всем направлениям, нанести удар по строению на данный момент невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он добавил, что все зоны, с которых мог бы быть нанесен удар, перекрыты.

«Степень безопасности Крымского моста высокая со всех сторон и по всем направлениям. Все попытки, которые есть сейчас со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пресекаются, будущие попытки нанести удар с помощью морских или воздушных дронов тоже будут пресечены», — уверен военный.

По его словам, у ВСУ нет возможности поразить объект гражданской инфраструктуры, так как и воздушное, и морское пространства перекрыты во всех направлениях.

«У нас обеспечены кордоны, которые прикрывают этот объект именно гражданской инфраструктуры. Это шедевр строительного мастерства, самый длинный мост в Европе. Конечно, такое произведение строительного искусства противнику хотелось бы нарушить», — считает Кошкин.

Ранее появилась информация о том, что высокопоставленные немецкие военные якобы обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту. Предполагается также, что имело место обсуждение того, что американские и британские военные уже напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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