Польские фермеры начали блокаду границы с Литвой

Лидер протеста фермеров Польши: трафик через границу с Литвой будет заблокирован

Фермеры в Польше начали блокаду границы с Литвой с целью прекращения ввоза украинского зерна. Об этом объявил лидер протестующих Кароль Печиньский. Его слова приводит РИА Новости.

«Настроения такие, чтобы был заблокирован весь трафик. Мы ничего не пропустим», — заявил координатор протестов.

По словам Печиньского, украинское зерно ввозится в Литву транзитом по территории Польши. В Литве перевозчики меняют документы и беспрепятственно доставляют зерно в Польшу, не попадая под эмбарго, так как товар ввозится с территории Европейского союза. Это явление Печиньский назвал «зерновой каруселью».

Лидер фермерских протестов назначил начало блокировки границы на 10:00 по местному времени (12:00 мск).

Ранее премьер-министр Литвы Шимоните заявила, что возможные протесты польских аграриев на границе с Литвой связаны с интересами Кремля.