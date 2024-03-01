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13:15, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Названа причина смерти озвучивавшего Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!» актера

Жена Капатова заявила, что актер умер от осложнений после операции на сердце

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», умер от осложнений после операции на сердце. Причину смерти артиста назвала его жена, пишет ИА «Регнум».

По словам супруги актера, он скончался в больнице. «У него были проблемы с сердцем, ему делали шунтирование, потом случилась какая-то инфекция», — заявила она.

Жена Капатова добавила, что сейчас занимается подготовкой к его похоронам.

О смерти Капатова сообщалось ранее 1 марта. Актер скончался на 71-м году жизни.

Игорь Капатов родился в 1953 году. В 1977 году он окончил Горьковское театральное училище искусств, после чего был принят в труппу Башкирского государственного театра кукол. Актер снимался в кино и телесериалах, играл в театре, озвучивал мультфильмы. Известность получил благодаря роли Мишутки в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Он отдавал свой голос персонажу с 2003 по 2016 годы.

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      Евгения Наумова
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