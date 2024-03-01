Разногласия между Макроном и Шольцем по Украине объяснили «отсутствием химии»

Bloomberg: вражда между Макроном и Шольцем возрастает из-за Украины

Вражда между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем возрастает из-за Украины. Об этом сообщает американская газета Bloomberg.

«Разногласия подчеркивают давние трудности двух лидеров в совместной работе, их разные стили, а также то, как эта напряженность перерастает в угрозу ходу конфликта, который в последнее время перерастает в пользу России», — говорится в материале.

По словам французского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, Макрон видит в Шольце лидера «без смелости и амбиций», который не может мыслить за пределами краткосрочной перспективы. Он также указал на «отсутствие химии между парой лидеров с первого дня знакомства».

Близкие к германскому канцлеру источники также признают, что политики не ладят. «В Берлине Макрона считают монархической фигурой, которая лучше выдвигает грандиозные идеи, чем воплощает их в жизнь», — отмечается в статье.

Ранее американское издание Financial Times сообщило, что вражда между Германией и Францией препятствует созданию фонда вооружений Евросоюза для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в ответ на заявления Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину, Шольц «язвительно» предложил Парижу отправить больше оружия ВСУ.