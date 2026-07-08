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15:00, 8 июля 2026Экономика

Лукашенко испугался за картофель

Лукашенко призвал защитить урожай картофеля во время дождей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что боится за урожай картофеля из-за сильных дождей в стране. Его слова передает БелТА.

«Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле посмотрел картошку. От фитофторы надо уберечь картофель при такой погоде», — признался он и призвал обратить на культуру особое внимание. Перед грядущей уборочной кампанией глава республики призвал провести ее качественно. «Надо, чтобы комбайны и зернотоки были в порядке. Вы же видите, что дожди идут. Дай бог, чтобы прекратились. Но завтра-послезавтра циклон нас еще потреплет прилично, который движется к нам с северо-запада. Это я по снимкам из космоса посмотрел», — добавил Лукашенко.

Глава республики также призвал чиновников по-хозяйски подходить к решению тех или иных вопросов и шевелиться, не сидеть в кабинетах. «Не болтайтесь по полю, не мешайте работать руководителям хозяйств», — сказал он.

В прошлом году Лукашенко призывал решать вопрос с картофелем по-военному. Однако внутреннего дефицита избежать не удалось: картофель пришлось закупать в Польше. За восемь месяцев 2025 года Белоруссия импортировала из соседней республики 6,52 тысячи тонн продукта на сумму более 2,7 миллиона долларов и вошла в пятерку крупнейших покупателей.

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