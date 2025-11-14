Экономика
10:07, 14 ноября 2025Экономика

Белоруссия оказалась одним из главных покупателей картофеля в Польше

Платон Щукин
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

По итогам первых восьми месяцев 2025 года Белоруссия оказалась четвертым по объемам покупателем картофеля в Польше. На фоне внутреннего дефицита она импортировала из соседней республики 6,52 тысячи тонн продукта на сумму более 2,7 миллиона долларов. Об этом сообщает польский портал Topagrar.

По этому показателю Белоруссия отстает только от Украины (57,11 тысячи тонн), Румынии (11,9 тысячи тонн) и Молдавии (9,92 тысячи тонн). В общей сложности польские аграрии за этот период продали за границу рекордные 107,5 тысячи тонн картофеля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал нехватку картофеля в магазинах страны в мае, хотя ранее чиновники опровергали его. Глава государства объяснил проблемы действиями фермеров, которые якобы продали весь товар в Россию, где тоже наблюдался дефицит.

В конце месяца правительство республики сняло запрет на ввоз и реализацию в стране картофеля, лука репчатого, капусты белокочанной и яблок из недружественных стран, в том числе из Евросоюза.

Власти республики утверждали, что таким образом Минск демонстрирует «открытость, миролюбие, принцип добрососедства». Официально было указано, что решение принято в качестве ответа на одобрение Европарламентом повышения таможенных пошлин на ввоз в Евросоюз сельскохозяйственной продукции из Белоруссии.

В сентябре Лукашенко подчеркивал, что нового урожая картофеля будет достаточно, чтобы не допустить его дефицита в магазинах, а все имевшие место проблемы проанализированы.

