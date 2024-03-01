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12:38, 1 марта 2024Бывший СССР

Разведка Украины подтвердила переговоры о передаче тел пленных бойцов ВСУ

Представитель ГУР Украины Юсов: Киев пытается вернуть тела пленных бойцов ВСУ

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Киев пытается вернуть тела пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в упавшем самолете Ил-76. Эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

По его словам, Украина неоднократно обращалась к России по поводу передачи тел военнослужащих, и переговоры между странами продолжаются. «Работа в этом направлении ведется», — сказал Юсов.

Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что она ведет контакты с Киевом по этому вопросу. «Тела могут быть переданы согласно существующим процедурам. Мы готовы. Для этого все необходимое имеется», — сказала омбудсмен.

Также Москалькова рассказала, что Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации летевших в Ил-76 военнопленных.

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