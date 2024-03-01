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10:41, 1 марта 2024Россия

Рогов ответил на слова главы Пентагона о войне НАТО с Россией

Рогов о словах Остина о войне НАТО с Россией: он одержим идеей уничтожить мир

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместей с Россией» Владимир Рогов, реагируя на слова министра обороны США Ллойда Остина о войне с Россией, сравнил его с маньяком, который одержим идеей уничтожить мир. Его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал слова главы Пентагона, который заявил, что НАТО вступит в прямой военный конфликт с Россией в случае, если Украина потерпит поражение. Остин также назвал «тревожными» темпы продвижения Российской армии на Украине.

«Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир. Повестка конфликта с Россией стала определяющей в западных элитах. Русский солдат уже был после победы в Париже и Берлине, и такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне», — считает Рогов.

По его мнению, элиты на Западе распространяют русофобские настроения и готовы цепляться за власть даже ценой глобального конфликта.

На слова Остина ответили и в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Остин «не до конца» понимает, о чем говорит. По мнению Пушкова, в западных странах начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией из-за Украины.

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      Анастасия Шейкина
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