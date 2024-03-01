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01:24, 1 марта 2024Мир

В США порассуждали о прямом военном конфликте НАТО с Россией. Какое условие Пентагон выдвинул для сохранения мира?

Глава Пентагона Остин: если Украина потерпит поражение, начнется война РФ и НАТО

Фото: Leonhard Simon / Reuters

НАТО вступит в прямой военный конфликт с Россией, в случае если Украина потерпит поражение. О такой перспективе на слушаниях в Палате представителей США рассказал глава Пентагона Ллойд Остин.

«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал военный.

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Также Остин назвал «тревожными» темпы продвижения Российской армии на Украине. «Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений», — отметил он, добавив, что без поддержки Соединенных Штатов украинские войска будут и дальше уступать России.

В России назвали слова Остина безумными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оперативно прокомментировала слова Остина об угрозе войны России и НАТО после поражения Украины.

Это прямая угроза России или попытка заговорить [президента Украины Владимира] Зеленского? И то и другое безумно

Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ

Также указала дипломат, заявления из Пентагона ясно дали понять всем, что именно Вашингтон является истинным агрессором.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупредил, что НАТО будет ожидать участь Украины, если агрессия в адрес России со стороны североатлантического альянса продолжится. «Пока в НАТО заправляют США, судьба их плачевна», — заявил политик. По мнению депутата, альянс ожидает мирная жизнь только в том случае, если он прекратит свое существование.

В Германии разработали сценарий нападения России на НАТО

29 февраля журнал Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО. Издание указало, что основывалось на «представленном парламенту правительственном документе». Исходя из сценария, нападение может состоять из четырех фаз, от кампании до дезинформации в СМИ до боев с применением биологического, химического и ядерного оружия. Кроме того, в Германии указали на способность России сжечь все электронные устройства с помощью электромагнитных импульсов.

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Позднее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил «Ленте.ру», что информационная программа Запада сегодня настроена на то, чтобы наращивать военно-политический психоз в обществе. «Но мне почему-то кажется, что абсурдность аргументов, которые приводятся, выдает бесперспективность и неприемлемость этих дешевых тезисов», — сказал он.

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      Марина Совина
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