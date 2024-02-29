Захарова назвала безумием заявление Пентагона об угрозе войны России и НАТО

Захарова: слова шефа Пентагона Остина об угрозе войны РФ и НАТО — безумие

Слова шефа Пентагона Ллойда Остина об угрозе войны России и НАТО после поражения Украины являются безумием. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это прямая угроза России или попытка заговорить [президента Украины Владимира] Зеленского? И то и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор, — это Вашингтон», — написала она.

Ранее глава американского оборонного ведомства заявил, что НАТО вступит в прямой военный конфликт с Россией, в случае если Украина потерпит поражение. «Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал он.