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21:03, 29 февраля 2024Мир

Захарова назвала безумием заявление Пентагона об угрозе войны России и НАТО

Захарова: слова шефа Пентагона Остина об угрозе войны РФ и НАТО — безумие

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Слова шефа Пентагона Ллойда Остина об угрозе войны России и НАТО после поражения Украины являются безумием. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это прямая угроза России или попытка заговорить [президента Украины Владимира] Зеленского? И то и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор, — это Вашингтон», — написала она.

Ранее глава американского оборонного ведомства заявил, что НАТО вступит в прямой военный конфликт с Россией, в случае если Украина потерпит поражение. «Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал он.

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      Глеб Бажуткин
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