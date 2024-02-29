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21:31, 29 февраля 2024Мир

В Госдуме пообещали НАТО участь Украины в случае продолжения агрессии

Картаполов: НАТО ждет участь Украины, если агрессивная политика продолжится
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

НАТО будет ожидать участь Украины, если агрессия в адрес России со стороны североатлантического альянса продолжится. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

«Пока в нем (НАТО — прим. «Ленты.ру») заправляют США, судьба их плачевна, и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — пообещал Картаполов.

По мнению депутата, альянс ожидает мирная жизнь только в том случае, если он прекратит свое существование.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО вступит в прямой военный конфликт с Россией в случае, если Украина потерпит поражение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова безумием.

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      Александра Синицына
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