В Госдуме пообещали НАТО участь Украины в случае продолжения агрессии

Картаполов: НАТО ждет участь Украины, если агрессивная политика продолжится

НАТО будет ожидать участь Украины, если агрессия в адрес России со стороны североатлантического альянса продолжится. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

«Пока в нем (НАТО — прим. «Ленты.ру») заправляют США, судьба их плачевна, и участь Украины вполне их может ожидать, если они продолжат свою агрессивную политику», — пообещал Картаполов.

По мнению депутата, альянс ожидает мирная жизнь только в том случае, если он прекратит свое существование.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО вступит в прямой военный конфликт с Россией в случае, если Украина потерпит поражение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова безумием.