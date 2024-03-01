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13:34, 1 марта 2024Путешествия

Россия захотела запустить безвизовые турпоездки с Индией

Безвизовые турпоездки между Россией и Индией могут начаться в 2024 году

Фото: Julian Yu / Unsplash

Россия захотела запустить безвизовые групповые туристические поездки с Индией. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По его словам, они могут начаться уже в третьем квартале 2024 года. Высокопоставленный чиновник также выразил надежду, что в первом квартале текущего года будет получено согласие от индийских коллег по этому вопросу.

«Как всегда в международных делах, до оформления документов пройдет какое-то время», — добавил замглавы ведомства.

Ранее власти Шри-Ланки решили не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам и украинцам.

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