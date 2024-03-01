Россиянам назвали самые модные джинсы весной 2024 года

Стилист Михаил Линев: широкие и белые джинсы станут модными весной 2024 года

Россиянам назвали самые модные джинсы на весну и лето 2024 года. Соответствующий комментарий стилиста и основателя модельного проекта ML MODEL MANAGEMENT Михаила Линева поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвал читателей обратить внимание на модели свободного кроя, которые позволят чувствовать себя расслабленно, но при этом стильно. «Базовые или фантазийные, со всевозможными потертостями и рваниной, суперобъем или из тяжелого и форменного денима — главное, чтобы джинсы были широкими», — уточнил он.

По словам собеседника издания, трендовыми также станут белые брюки из денима. Кроме того, популярными останутся джинсы с высокой посадкой, заявил модный эксперт. «Правильные джинсы грамотно подчеркнут линию талии, зрительно добавят несколько сантиметров к росту и соберут образ воедино», — заключил специалист.

Ранее в феврале стилист Алеко Надирян назвал россиянкам трендовую вещь 2024 года. По словам специалиста, в текущем году популярными стали пиджаки в полоску.