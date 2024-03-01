Российского лесозаготовщика заподозрили в попытке поджога троих коллег

В Красноярском крае задержали лесозаготовщика за попытку сжечь троих коллег

В Рыбинском районе Красноярского края задержали местного жителя, которого подозревают в покушении на троих коллег. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юля Арбузова.

Утром 27 февраля в правоохранительные органы сообщили о троих пострадавших 63, 42 и 29 лет при пожаре в балке на лесозаготовительной деляне. Мужчин доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.

Уголовное дело возбудили в отношении 48-летнего жителя села Малая Камала. По версии следствия, в ночь на 27 февраля четверо лесозаготовщиков распивали спиртное в балке, расположенной в лесном массиве. Между фигурантом и 29-летним коллегой возник конфликт по поводу работы, в результате чего произошла драка. Подозреваемый затаил обиду и, когда все пошли спать, решил отомстить — разлил бензин в вагончике и поджег.

Потерпевшие проснулись от запаха дыма и сами выбрались из вагончика. Им пришлось пройти около пяти километров по лесу до ближайших лесозаготовителей, так как их средство связи было уничтожено в пожаре. Решается вопрос о мере пресечения задержанному.