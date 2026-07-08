Водителям назвали главную проблему дизельных двигателей

Автоэксперт Мельников: Система EGR убивает дизельные моторы сажей

Основатель тюнинг-ателье «Лаборатория скорости» Станислав Мельников назвал систему рециркуляции отработавших газов (Exhaust Gas Recirculation/EGR) главной проблемой современных дизельных двигателей, указав, что ее применение ради экологических норм ведет к ускоренному износу моторов. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Эксперт пояснил, что большинство зарубежных производителей автомобилей, двигателей и смазочных материалов сталкиваются с растущим давлением «экологического лобби», требующего снижения выбросов, увеличения межсервисных интервалов, а также продления срока службы моторного масла. Поэтому в погоне за снижением выбросов производители внедряют технологию, которая возвращает до 40 процентов сажевых частиц обратно во впускной тракт, загрязняя масло и усиливая абразивный износ деталей.

Польза от снижения оксидов азота не идет ни в какое сравнение с тем вредом, который может нанести сажа, попадающая в моторное масло вместе с выхлопными газами. Станислав Мельников автоэксперт

Мельников сослался на исследование кафедры машиностроения Университета Шеффилда, доказавшее, что масло, загрязненное сажей, вызывает значительный абразивный и коррозионный износ двигателя, особенно в зоне поршня при высоких температурах. Исследование доказало, что при высоких концентрациях сажи локальная кислотность возрастает, а в районе поршня, где присутствуют высокие температуры и агрессивные газовые среды, может развиваться и коррозионный износ. Также при повышении содержания сажи в масле может возникать масляное голодание зоны контакта.

Способом продлить жизнь дизельному мотору с EGR специалист назвал отключение системы, но предупредил, что это требует не только механического вмешательства, но и корректной перенастройки блока управления двигателем. Только в этом случае, по его словам, можно избавить двигатель от лишней сажи, сохранить его КПД и избежать побочных эффектов.

Ранее руководитель сервисного направления компании «Рольф» Никита Архипов рассказал, что появление необычного шума в автомобиле практически всегда сигнализирует о неполадке. Например, самая частая проблема — критический износ тормозных колодок, когда их стальное основание начинает контактировать с диском. Такой шум заметен при замедлении, но иногда присутствует и во время качения.