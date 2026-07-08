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13:53, 8 июля 2026Авто

Водителей в Подмосковье предупредили об опасности

Водителей в Подмосковье призвали быть внимательными из-за ожидаемой непогоды
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Водителям в Подмосковье следует быть внимательными за рулем из-за надвигающегося на регион мегациклона. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Telegram-канале.

Там напомнили, что видимость снижается во время дождя и призвали водителей быть максимально внимательными. Кроме того, автовладельцам рекомендовали увеличить дистанцию, снизить скорость и пропускать пешеходов на переходах.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в выходные в столице может выпасть до 80 процентов месячной нормы осадков, или 67 литров воды на квадратный метр площади. Специалист призвал москвичей не ждать комфортной летней погоды.

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