«Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в матче РПЛ

«Ростов» победил «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 29-й минуте забил нападающий Егор Голенков. На 80-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Иван Комаров.

Таким образом, после 19 матчей «Ростов» располагается на десятом месте, имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» занимают шестое место, набрав 29 очков. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.

В следующем матче «Ростов» примет «Краснодар», а «Крылья Советов» — московский ЦСКА. Обе встречи пройдут 8 марта.