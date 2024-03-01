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21:00, 1 марта 2024Спорт

«Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в матче РПЛ

«Ростов» победил «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Ростов» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 29-й минуте забил нападающий Егор Голенков. На 80-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Иван Комаров.

Таким образом, после 19 матчей «Ростов» располагается на десятом месте, имея в активе 24 очка. «Крылья Советов» занимают шестое место, набрав 29 очков. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.

В следующем матче «Ростов» примет «Краснодар», а «Крылья Советов» — московский ЦСКА. Обе встречи пройдут 8 марта.

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      Анастасия Борисова
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