Россиянам дали совет по банковским вкладам

Экономист Григорьев посоветовал поспешить открывать вклады с высокими ставками

Россиянам стоит поторопиться с открытием банковских депозитов с высокими ставками, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он дал совет, каким образом лучше распорядиться сбережениями, чтобы получить максимально возможный доход.

«Вкладчикам нужно спешить, потому что есть ожидания рынка в плане снижения ставки. Есть запрос со стороны предпринимательского сообщества, конечно, оно оказывает влияние на правительство. У нас не только Центральный банк (ЦБ) изолированно принимает решение, он не может не учитывать мнение правительства, поэтому ожидание снижения есть. Во-вторых, если меняется ключевая ставка, снижение ставок по депозитам бывает более глубоким», — сказал он.

Надо посмотреть математику — вклад на шесть месяцев по высокой ставке и вклад на год по более низкой ставке. Посмотрите, какой будет финансовый результат в том или ином случае. Исходя из этого, принимайте решение. Но я думаю, что более короткие вклады до полугода по более высокой ставке будут сейчас более выгодными Владимир Григорьев кандидат экономических наук

1 марта главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач высказал мнение, что ЦБ может снизить ключевую ставку в течение 2024 года до 12-13 процентов.

На заседании в середине февраля Банк России сохранил ставку на текущем уровне — 16 процентов. До этого регулятор пять раз подряд повышал показатель. Причиной этого в ЦБ назвали ситуацию с инфляцией.

27 февраля Центробанк впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. В документе указаны позиции участников дискуссии по дальнейшей денежно-кредитной политике. Там говорится, что совет директоров регулятора на первом заседании по ключевой ставке 16 февраля рассматривал два пути: сохранить ее на уровне 16 процентов или повысить до 17 процентов.