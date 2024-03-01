В Венгрии оценили вероятность нападения России на Европу

Венгерский эксперт Ногради назвал бессмысленным нападение России на Европу

Венгерский политический эксперт Дьердь Ногради прокомментировал возможность нападения России на Европу. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Ногради оценил вероятность нападения России на Европу и назвал подобный сценарий бессмысленным. По его мнению, российский президент Владимир Путин не выстраивает подобные планы.

«У Путина и в мыслях нет нападать на Европу, потому что это бессмысленно. Третья мировая война принесла бы уничтожение человечества. Здравомыслящий человек этого не хочет», — отметил он.

Эксперт также посчитал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину «совершенно абсурдными». Ногради напомнил, что в течение какого-то времени многие европейские политики убеждали, что речи не идет об угрозе войны, «потому что Россия не собирается нападать на Европу».

Ранее сообщалось, что Макрон 7 марта обсудит с лидерами партий вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину.