Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 1 марта 2024Мир

В Венгрии оценили вероятность нападения России на Европу

Венгерский эксперт Ногради назвал бессмысленным нападение России на Европу

Фото: Unsplash

Венгерский политический эксперт Дьердь Ногради прокомментировал возможность нападения России на Европу. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Ногради оценил вероятность нападения России на Европу и назвал подобный сценарий бессмысленным. По его мнению, российский президент Владимир Путин не выстраивает подобные планы.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля 2022
«Мы стоим на историческом рубеже» Угроза ядерной войны, план СВО и будущее России: главное из большого выступления Путина
«Мы стоим на историческом рубеже»Угроза ядерной войны, план СВО и будущее России: главное из большого выступления Путина
27 октября 2022

«У Путина и в мыслях нет нападать на Европу, потому что это бессмысленно. Третья мировая война принесла бы уничтожение человечества. Здравомыслящий человек этого не хочет», — отметил он.

Эксперт также посчитал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину «совершенно абсурдными». Ногради напомнил, что в течение какого-то времени многие европейские политики убеждали, что речи не идет об угрозе войны, «потому что Россия не собирается нападать на Европу».

Ранее сообщалось, что Макрон 7 марта обсудит с лидерами партий вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский допустил возможность потери ВСУ контроля над Харьковом

      В Германии указали на подлинность записи разговора военных об ударах по России

      СБУ возбудила уголовные дела против двух российских генералов

      Главный тренер СКА одной фразой оценил поражение в первом матче Кубка Гагарина

      В России начнут оформлять полисы ОСАГО с новым сроком действия

      Командир «Ахмата» рассказал о чувствах бойцов после послания Путина

      Хиллари Клинтон, 2500 блюд и Рианна на сцене. Как прошли торжества в честь свадьбы наследника богатейшей семьи Индии?

      В Венгрии оценили вероятность нападения России на Европу

      ЕС разморозил для Венгрии около двух миллиардов евро

      Байден оценил возможность возобновления помощи США Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше