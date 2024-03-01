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00:30, 1 марта 2024Из жизни

Бой на дубинах голой девушки и одетой женщины попал на видео

TMZ: схватка на битах голой девушки и женщины в футболке попала на видео

В США очевидцы сняли на видео схватку на дубинах с шипами полностью обнаженной девушки и одетой женщины. Об этом сообщает TMZ.

Драка произошла в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, днем в понедельник, 26 февраля. На кадрах видно, что женщина в черной футболке и джинсах несколько раз пыталась ударить голую девушку битой. Затем она бросила в нее свое оружие. Девушка схватила биту и пошла в контрнаступление.

Женщина в футболке взяла вторую биту и бой продолжился. Через некоторое время голой девушке удалось разоружить соперницу. Той пришлось ретироваться с места схватки, а обнаженная девушка начала собирать с асфальта свою одежду.

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Драка происходила на глазах у десятков прохожих. При этом за шесть минут конфликта полиция никак не отреагировала на него. Очевидцы также утверждают, что агрессивные женщины угрожали окружающим. Что именно стало причиной конфликта, и почему одна из его участниц была полностью обнажена, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в США полуголая женщина подралась с другой в холле дорого отеля. Происшествие попало на видео, снятое одним из очевидцев.

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      Никита Савин
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