Стало известно об истинном отношении Шольца к украинцам

Аналитик Хоффманн: Шольц не доверяет украинцам, поэтому не передает Киеву Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о поставках Киеву немецких ракет Taurus и оправдываясь техническими нюансами с персоналом из ФРГ, скрывает свое истинное отношение к украинцам. Он относится к ним с недоверием, об этом в статье для Focus рассказал эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн.

«Отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией. Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», — отмечает эксперт. Однако он также допустил, что Шольц опасается, будто украинская сторона, если получит Taurus, использует их так, что ему не понравится.

Ранее Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, немецкий аналог Storm Shadow, так как для этого необходимо присутствие немецких военных на Украине. Канцлер отметил, что подобный шаг сделает страну участником конфликта.