Сырскому на посту главкома ВСУ предрекли скорую замену

Иванников: на Сырского спишут все поражения ВСУ и назначат нового главкома

Только недавно занявшего пост главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), Александр Сырский может лишиться должности, его заменят на командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка. Такое мнение выразил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников, добавив, что изначально Сырскому пожаловали эту должность, чтобы он стал «мальчиком для битья».

«Провал спецоперации спецназа в Херсоне, а фактически его террористической деятельности, конечно, является знаковым событием. Ответственность за этот провал украинские генералы пытаются переложить друг на друга, но конечным и виновным окажется именно главком ВСУ Сырский», — объяснил Иванников.

Военный политолог подчеркнул, что должность главкома неслучайно передали человеку, непопулярному у солдат: его назначение временное, на него можно повесить ответственность за все неудачи Украины в зоне боевых действий.

«Сырский виноват только потому, что он имеет российское происхождение, то, что ему не доверяют. Уже при назначении было понятно, что под Авдеевкой ВСУ потерпят поражение, фронт будет рушиться, а ВС России пойдут в наступление», — отметил политолог.

Вместе с тем Александр Павлюк находится а подъеме карьеры, отмечает Олег Иванников, называя его «новой восходящей звездой ВСУ».

«У него есть покровители на Западе. Он пользуется доверием националистов, в отличие от Сырского, и его ждут определенные перспективы», — признал военный эксперт.