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10:02, 1 марта 2024Наука и техника

Предложена гипотеза о существовании планет-ловушек

Испанские астрономы предположили существование планет-ловушек

Фото: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Kevin M. Gill / Wikimedia

Ученые Университета Атлантико-Медио в Испании предположили, что потенциальные разумные цивилизации на некоторых экзопланетах могут оказаться в ловушке и никогда не выйдут в космос. Результаты исследования опубликованы в Journal of the British Interplanetary Society.

Астрономы предложили две новые концепции: фактор убегания с планеты и гипотеза существования обитаемых миров-аквариумов. Скорость убегания, также называемой второй космической скоростью, составляет 11,2 километра в секунду для Земли, но суперземли имеют большую массу и большую скорость убегания.

Планеты с коэффициентом убегания ниже 0,4 вряд ли способны удержать атмосферы, тогда как коэффициент 2,2 делает космические путешествия маловероятными, поскольку ракеты не выдержат давления необходимого для полета количества топлива. Кроме того, большая масса суперземли налагает трудности на приземление космического корабля из-за высокой плотности атмосферы.

Кроме того, в океанических мирах-аквариумах стимула для появления коммуникационных технологий может не быть, поскольку звуковые сигналы в морской среде распространяются гораздо дальше, чем в воздухе. Такая цивилизация не будет посылать сигналы в космос, поэтому не делает вклада в уравнение Дрейка, которое показывает гипотетическое количество готовых к контакту внеземных существ.

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      Александр Еникеев
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