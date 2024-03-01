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18:26, 1 марта 2024Путешествия

Турист отправился в отпуск с женой в Чили и не дожил до конца полета

The Mirror: британский турист отправился в отпуск с женой в Чили и не выжил

Фото: Nacho Doce / Reuters

59-летний британский турист отправился в отпуск в Чили с женой, но не дожил до конца полета. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что рейс авиакомпании LATAM следовал с Фолклендских островов в чилийский город Пунта-Аренас, где супругов ожидал стыковочный рейс до Сантьяго. Однако добраться до цели путешественники не смогли — по пути до Пунта-Аренас мужчина, сидевший рядом с женой, был найден бездыханным.

В Чили самолет встретила полиция. По данным правоохранителей, нет причин предполагать, что случившееся имеет криминальный характер. Кроме того, супруга туриста подтвердила наличие у мужа проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что пассажирка самолета авиакомпании American Airlines внезапно заболела во время полета и не смогла выжить. Полет начался спокойно, однако вскоре 41-летняя женщина пожаловалась на плохое самочувствие.

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      Зарина Дзагоева
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