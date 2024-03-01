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17:38, 1 марта 2024Мир

В Германии подтвердили взятие Орловки ВС России

Репке: Орловка была полностью взята российскими войсками

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке рассказал, что населенный пункт Орловка на авдеевском направлении был полностью взят Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Репке также заявил, что у «украинских военных нет шансов», ввиду использования бомб ФАБ-500 ВС РФ, указывая на их эффективность в разрушении оборонительных позиций Вооруженных сил Украины в восточной части населенного пункта.

По его мнению, Россия демонстрирует «настоящую битву общевойсковых способов» — авиация, танки, дроны и артиллерия эффективно взаимодействуют друг с другом.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское.

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      Валентин Карант
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