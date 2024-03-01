В Германии подтвердили взятие Орловки ВС России

Репке: Орловка была полностью взята российскими войсками

Военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке рассказал, что населенный пункт Орловка на авдеевском направлении был полностью взят Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Репке также заявил, что у «украинских военных нет шансов», ввиду использования бомб ФАБ-500 ВС РФ, указывая на их эффективность в разрушении оборонительных позиций Вооруженных сил Украины в восточной части населенного пункта.

По его мнению, Россия демонстрирует «настоящую битву общевойсковых способов» — авиация, танки, дроны и артиллерия эффективно взаимодействуют друг с другом.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское.