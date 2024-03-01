В Госдуме предостерегли «наследников вермахта» от атаки на Крымский мост

В ГД пригрозили ответом в случае атаки на Крымский мост ударом по Берлину

В случае нанесения удара по Крымскому мосту Бранденбургские ворота в Берлине упадут. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев РИА Новости.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что немецкие военные обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту.

В случае атаки на Крымский мост ее последствия ощутят в Берлине, сказал депутат Госдумы. Он предостерег «наследников вермахта» от попыток организовать теракт на российской территории. Журавлев заявил, что граждане Франции, Германии, а также британские подданные воюют на стороне Украины. При этом политическое руководство ФРГ старается контролировать степень вовлеченности страны в конфликт и быть «немножко беременными», заключил политик.

Ранее во Франции объявили о решении направить на Украину 100 беспилотников. Незадолго до этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил появления на Украине войск стран-участников Евросоюза.