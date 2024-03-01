В Грузии исключили формирование коалиционного правительства по итогам выборов

Премьер Грузии Кобахидзе: коалиция по итогам выборов исключена

Формирование коалиционного правительства по итогам парламентских выборов в Грузии исключено. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, поддержка правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» составляет 60 процентов, что является самым высоким показателем после прихода партии к власти в 2012 году.

«Сегодня наша поддержка составляет до 60 процентов. В течение всего года наша поддержка колебалась от 55 до 60 процентов, что является самым высоким показателем после 2012 года. Соответственно, при таких обстоятельствах коалиция попросту исключена», — рассказал Кобахидзе.

В четверг, 29 февраля, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что надеется на приход к власти коалиционного правительства по итогам грядущих выборов. По ее словам, Грузия прошла долгий путь к демократии и должна уходить от однопартийной системы.