В Кремле ответили на вопрос об отношении Путина к бывшему премьеру СССР Рыжкову

Песков: Путин относился к бывшему премьеру СССР Рыжкову с большим уважением

Президент России Владимир Путин с большим уважением относился к бывшему премьеру СССР Николаю Рыжкову. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Рыжкова. Он с огромным уважением относился к этому человеку. И всегда отдавал должное той большой роли, которую этот государственный деятель сыграл в новейшей истории нашего государства», — сказал Песков.

Рыжкова не стало 28 февраля на 95-м году жизни. В октябре 2023 года он ушел с поста сенатора Совета Федерации от Белгородской области, который занимал с 2003 года, и объяснил свое решение возрастом.

Путин выразил соболезнования родным и близким Рыжкова. В телеграмме родственникам он написал, что бывший премьер СССР ставил превыше интересы страны и народа, был порядочным человеком и настоящим патриотом.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985 года по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат, Вадим Бакатин, сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева. В 1991 году Рыжков участвовал в выборах президента РСФСР, где занял второе место, уступив Борису Ельцину.