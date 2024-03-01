В МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от Запорожской АЭС

В МАГАТЭ заявили о якобы взрыве 28 февраля недалеко от Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что якобы слышали в среду, 28 февраля, взрыв недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС), после чего последовала стрельба близ объекта или на нем. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по "защите станции" от беспилотников в этом районе, но сама ЗАЭС не подверглась нападению, повреждений и жертв не было», — говорится в сообщении.